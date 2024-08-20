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Для будівництва нових електростанцій потрібна лібералізація ринків енергії, – експерт

Фото: для будівництва нових електростанцій потрібна лібералізація ринків енергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Без лібералізації енергетичних ринків інвестори не будуть будувати в Україні нові потужності.

Про це заявив політолог Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net.

"Треба завершувати шлях лібералізації енергетичних ринків. Інакше кошти сюди не прийдуть. Інакше нових станцій в Україні ніхто не побудує", - сказав він.

Магда пояснив, що до початку опалювального сезону залишилось максимум два місяці і через це треба налагодити комунікацію з людьми, щоб у них було розуміння, що буде взимку.

"У Кремлі не припиняють атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури і зараз, а з початком опалювального сезону вони прогнозовано посиляться. Успіхи агресора на фронті є неспівмірним за впливом фактором зі спробою дестабілізувати ситуацію в тилу", - підсумував він.

За його словами, Росія намагається розхитати українське суспільство, враховуючи, що широкомасштабне вторгнення триває вже понад 900 днів, Україна зазнає важких втрат. Мільйони наших співгромадян вийшли з зони комфорту і не надто розраховують на швидке повернення туди

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

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Електроенергія