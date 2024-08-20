Для строительства новых электростанций нужна либерализация рынков энергии, – эксперт

"Нужно завершать путь либерализации энергетических рынков. В противном случае средства сюда не придут. Иначе новых станций в Украине никто не построит", - сказал он.

Магда объяснил, что до начала отопительного сезона осталось максимум два месяца и поэтому нужно наладить коммуникацию с людьми, чтобы у них было понимание, что будет зимой.

"В Кремле не прекращают атаки на объекты энергетической инфраструктуры и сейчас, а с началом отопительного сезона они прогнозируемо усилятся. Успехи агрессора на фронте являются несоразмерным по влиянию фактором с попыткой дестабилизировать ситуацию в тылу", - подытожил он.

По его словам, Россия пытается расшатать украинское общество, учитывая, что широкомасштабное вторжение длится уже более 900 дней, Украина несет тяжелые потери. Миллионы наших сограждан вышли из зоны комфорта и не слишком рассчитывают на скорый возврат туда

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.