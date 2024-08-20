RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для строительства новых электростанций нужна либерализация рынков энергии, – эксперт

Фото: для строительства новых электростанций требуется либерализация рынков энергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Без либерализации энергетических рынков инвесторы не будут строить новые мощности в Украине.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

"Нужно завершать путь либерализации энергетических рынков. В противном случае средства сюда не придут. Иначе новых станций в Украине никто не построит", - сказал он.

Магда объяснил, что до начала отопительного сезона осталось максимум два месяца и поэтому нужно наладить коммуникацию с людьми, чтобы у них было понимание, что будет зимой.

"В Кремле не прекращают атаки на объекты энергетической инфраструктуры и сейчас, а с началом отопительного сезона они прогнозируемо усилятся. Успехи агрессора на фронте являются несоразмерным по влиянию фактором с попыткой дестабилизировать ситуацию в тылу", - подытожил он.

По его словам, Россия пытается расшатать украинское общество, учитывая, что широкомасштабное вторжение длится уже более 900 дней, Украина несет тяжелые потери. Миллионы наших сограждан вышли из зоны комфорта и не слишком рассчитывают на скорый возврат туда

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия