Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)

Фото

Як зазначили рятувальники, готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в місті. Сьогодні ж путінська армія його знищила.

Фото: наслідки удару РФ по морському вокзалу в Одесі (facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

Крім того, кадри наслідків нічної атаки на морвокзал показали і у Силах оборони Півдня.

Фото: наслідки удару РФ по морському вокзалу від Сил оборони Півдня (t.me/SJTF_Odes)



Співвласник готелю Андрій Ставніцер вже відреагував на черговий воєнний злочин окупантів та заявив, що готель обов'язково відбудують.



Фото: ранкові фото зі знищеного готелю в Одесі (facebook.com/stavnitser)

Відео

Також рятувальники оприлюднили кадри з ліквідацією наслідків обстрілів на морвокзалі.

На відео можна побачити як виглядають після нічної атаки росіян готель "Одеса" та морвокзал. Відомо, що там обійшлося без постраждалих, а пожежу, котра спалахнула, вдалося оперативно ліквідувати.

Нічний удар по Одесі та області

Нагадаємо, що під час нічної атаки постраждала Одещина. Так, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі - в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, вогонь оперативно загасили, однак будівля зруйнована.

Крім того, на Одещині ракетами "Онікс" зруйновано зерносховища.

Також уламками від збитих снарядів пошкоджено склади одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Вибуховою хвилею у кількох будинках вибито вікна, одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.

Більше деталей, чим цієї ночі атакували росіяни та як відпрацювала ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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