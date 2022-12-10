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Будівлю Миколаївської облдержадміністрації, яка постраждала від обстрілу, ймовірно, знесуть, - Кім

Фото: зруйнована Миколаївська облдержадміністрація (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації, зруйновану в березні внаслідок ракетного удару російської армії, мабуть, знесуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Кіма, будівля ОВА не підлягає відновленню.

Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА). Після атаки стало відомо, що під завалами перебувають люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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