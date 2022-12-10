Здание Николаевской облгосадминистрации, пострадавшее от обстрела, вероятно, снесут, - Ким

Здание Николаевской областной государственной администрации, разрушенное в марте в результате ракетного удара российской армии, вероятно, снесут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в комментарии "Радио Свобода".
По словам Кима, здание ОВА не подлежит восстановлению.
Напомним, российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). После атаки стало известно, что под завалами находятся люди.
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