"Будівельник" знявся з Балканської ліги: відома причина

Український гранд відмовився від подальшої участі в БІБЛ. Балканська ліга оприлюднила лист із підписом директора "гладіаторів" В'ячеслава Євстратенка щодо зняття з турніру.

"Будівельник" мотивував відмову від виступів браком фінансування. Заява від киян надійшла за 24 години до вильоту команди в Болгарію на чергові поєдинки регулярного сезону БІБЛ – проти "Пеї" та "Бероє". Усі заплановані матчі "гладіаторів" скасували, а календар змагань переформатують.

Водночас керівництво Балканської ліги проведе додаткові консультації з ФІБА та Федерацією баскетболу України щодо подальшої долі "Будівельника". Упродовж тижня кияни покинули всі три європейські турніри, в яких змагалися – Кубок Європи, Європейську північну баскетбольну лігу та БІБЛ.

На провідних ролях у ростері "Будівельника" на згадані три турніри були легіонери, а також найсильніші українці. Натомість під керівництвом Дмитра Забірченка в Суперлізі виступали українські баскетболісти. Вони достроково завоювали чемпіонський титул, здобувши наразі 27 перемог.