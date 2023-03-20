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"Будивельник" снялся с Балканской лиги: известна причина

Фото: Яник Марри в кругу своих подопечных (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Досрочно прекратить выступления в Балканской лиге (БИБЛ) в сезоне 2022/23 решил столичный "Будивельник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Украинский гранд отказался от дальнейшего участия в БИБЛ. Балканская лига обнародовала письмо за подписью директора "гладиаторов" Вячеслава Евстратенко о снятии с турнира.

"Будивельник" мотивировал отказ от выступлений нехваткой финансирования. Заявление от киевлян поступило за 24 часа до вылета команды в Болгарию на очередные поединки регулярного сезона БИБЛ – против "Пеи" и "Берое". Все запланированные матчи "гладиаторов" отменили, а календарь соревнований переформатируют.

В то же время, руководство Балканской лиги проведет дополнительные консультации с ФИБА и Федерацией баскетбола Украины относительно дальнейшей судьбы "Будивельника". В течение недели киевляне покинули все три европейских турнира, в которых соревновались – Кубок Европы, Европейскую северную баскетбольную лигу и БИБЛ.

На ведущих ролях в ростере "Будивельника" на упомянутые три турнира были легионеры, а также сильнейшие украинцы. В свою очередь под руководством Дмитрия Забирченко в Суперлиге выступали украинские баскетболисты. Они досрочно завоевали чемпионский титул, одержав 27 побед.

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Баскетбол