"Будівельник" здобув розгромну перемогу над "Левскі" в Балканській лізі

БІБЛ, груповий етап, 7-й тур

"Левскі" – "Будівельник" – 67:95 (21:29, 16:25, 13:19, 17:22)

Із перших хвилин "гладіатори" окреслили наміри перемогти на виїзді. Розпочавши зі стартового ривка (8:0), кияни не дали можливості господарям паркету оговтатися. І хоч за підсумками першої чверті гандикап "Будівельника" склав 8 пунктів, але на піку вітчизняний гранд вів із +13.

У другій 10-хвилинці становище "Левскі" погіршилося. На початку чверті болгарський клуб ще намагався повернутися до гри та навіть скоротив дефіцит очок до п'яти. Однак, "гладіатори" вчасно підвищили темп і на велику перерву вже пішли зі солідною перевагою на 17 очок.

Третя чверть не змінила хід подій. "Будівельник" продовжив грати загалом упевненіше та точніше у фінальних стадіях атак. Якщо за підсумками третьої чверті відставання господарів зросло до 23-х пунктів, то після фінальних десяти хвилин кияни відірвалися вже на 28 очок.

Легке "взяття" Софії дозволило "гладіаторам" покращити турнірне становище в Балканській лізі. З трьома перемогами та однією поразкою "Будівельник" зрівнявся за очками з чорногорським "Міленіюмом" (по 7 пунктів). До того ж, команда Валерія Плеханова зіграла на два матчі менше.