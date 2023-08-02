"Будівельник" зберіг MVP Суперліги на новий сезон
Досвідчений форвард Володимир Конєв продовжить виступи за київський "Будівельник".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.
34-річний українець розпочне третій поспіль сезон у складі "гладіаторів". Торік він привів столичний колектив до золотих нагород баскетбольної Суперліги та був визнаний Найціннішим гравцем чемпіонату.
Конєв провів 31 матч регулярного чемпіонату та в середньому набирав для "Будівельника" 15.2 очок, робив 6.6 підбирань, віддавав 3.4 передачі з рейтингом ефективності 18.9 балів. За результативністю форвард став четвертим у чемпіонаті, а також увійшов до топ-10 за підбираннями.
Уродженець Харкова Конєв розпочав виступи на професіональному рівні в "Кривбасі". Пізніше захищав кольори "Хіміка", "Черкаських Мавп" і литовського "Пієно Жвайгждеса". Загалом здобув 4 чемпіонські титули.
Раніше "Будівельник" відзвітував про підписання нових контрактів із низкою баскетболістів. Зокрема, виступи в складі "гладіаторів" продовжать Буренко, Кольченко, Кабанов, Зайцев, Сандул та інші. Натомість із "Київ-Баскета" перебрався талановитий проспект Кошеватський.
До слова, баскетбольна збірна України втратила двох зірок на прекваліфікацію до Олімпіади.
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