"Будівельник" зберіг MVP Суперліги на новий сезон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу .

34-річний українець розпочне третій поспіль сезон у складі "гладіаторів". Торік він привів столичний колектив до золотих нагород баскетбольної Суперліги та був визнаний Найціннішим гравцем чемпіонату.

Конєв провів 31 матч регулярного чемпіонату та в середньому набирав для "Будівельника" 15.2 очок, робив 6.6 підбирань, віддавав 3.4 передачі з рейтингом ефективності 18.9 балів. За результативністю форвард став четвертим у чемпіонаті, а також увійшов до топ-10 за підбираннями.

Уродженець Харкова Конєв розпочав виступи на професіональному рівні в "Кривбасі". Пізніше захищав кольори "Хіміка", "Черкаських Мавп" і литовського "Пієно Жвайгждеса". Загалом здобув 4 чемпіонські титули.

Раніше "Будівельник" відзвітував про підписання нових контрактів із низкою баскетболістів. Зокрема, виступи в складі "гладіаторів" продовжать Буренко, Кольченко, Кабанов, Зайцев, Сандул та інші. Натомість із "Київ-Баскета" перебрався талановитий проспект Кошеватський.