ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Будівельник" зберіг MVP Суперліги на новий сезон

Новость на русском →
Київ, Середа 02 серпня 2023 13:00
"Будівельник" зберіг MVP Суперліги на новий сезон Фото: Володимир Конєв (у центрі) був лідером "гладіаторів" у сезоні 2022/23 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений форвард Володимир Конєв продовжить виступи за київський "Будівельник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

34-річний українець розпочне третій поспіль сезон у складі "гладіаторів". Торік він привів столичний колектив до золотих нагород баскетбольної Суперліги та був визнаний Найціннішим гравцем чемпіонату.

Конєв провів 31 матч регулярного чемпіонату та в середньому набирав для "Будівельника" 15.2 очок, робив 6.6 підбирань, віддавав 3.4 передачі з рейтингом ефективності 18.9 балів. За результативністю форвард став четвертим у чемпіонаті, а також увійшов до топ-10 за підбираннями.

Уродженець Харкова Конєв розпочав виступи на професіональному рівні в "Кривбасі". Пізніше захищав кольори "Хіміка", "Черкаських Мавп" і литовського "Пієно Жвайгждеса". Загалом здобув 4 чемпіонські титули.

Раніше "Будівельник" відзвітував про підписання нових контрактів із низкою баскетболістів. Зокрема, виступи в складі "гладіаторів" продовжать Буренко, Кольченко, Кабанов, Зайцев, Сандул та інші. Натомість із "Київ-Баскета" перебрався талановитий проспект Кошеватський.

До слова, баскетбольна збірна України втратила двох зірок на прекваліфікацію до Олімпіади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ