"Будивельник" сохранил MVP Суперлиги на новый сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

34-летний украинец начнет третий подряд сезон в составе "гладиаторов". В прошлом году он привел столичный коллектив к золотым наградам баскетбольной Суперлиги и был признан Самым ценным игроком чемпионата.

Конев провел 31 матч регулярного чемпионата и в среднем набирал для "Будивельника" 15.2 очков, делал 6.6 подбора, отдавал 3.4 передачи с рейтингом эффективности 18.9 баллов. По результативности форвард стал четвертым в чемпионате, а также вошел в топ-10 по подборам.

Уроженец Харькова Конев начал выступления на профессиональном уровне в "Кривбассе". Позже защищал цвета "Химика", "Черкасских Мавп" и литовского "Пиено Жвайгждеса". В общей сложности завоевал 4 чемпионских титула.

Ранее "Будивельник" отчитался о подписании новых контрактов с рядом баскетболистов. В частности, выступления в составе "гладиаторов" продолжат Буренко, Кольченко, Кабанов, Зайцев, Сандул и другие. В свою очередь из "Киев-Баскета" перебрался талантливый проспект Кошеватский.