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"Будівельник" зазнав першої поразки в сезоні: кривдник чемпіона закріпився другим

Фото: "Дніпро" завдав першої поразки достроковому чемпіону (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою столичного "Будівельника" завершився матч чемпіонату України проти "Дніпра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Дніпро" – "Будівельник" – 78:74 (19:16, 23:9, 18:23, 18:26)

Стартова чверть промайнула за рівної боротьби. Дніпровці та кияни кілька разів побували в лідерах. Згодом ініціативу захопив "Дніпро" та, хоч із невеликою перевагою, але завершив 10-хвилинку на власну користь.

Зате справжню феєрію номінальні господарі влаштували в другій чверті. Дніпровці видали два відрізки, в яких повністю декласували "Будівельник" – 12:3 та 11:2. Як наслідок, гандикап "Дніпра" перед великою перервою зріс до солідних 17-ти пунктів.

Дві вирішальні десятихвилинки минули в спробах "гладіаторів" відігратися. Столичний колектив зумів виграти обидві чверті, але і дніпровці виглядали доволі впевнено – 36 очок у другій половині. Зрештою, здобутої в першій частині переваги "Дніпру" виявилося достатньо для підсумкової перемоги.

Лідерами за результативністю стали оборонці – Максим Закурдаєв ("Дніпро") та Павло Буренко ("Будівельник"). Обидва набрали 21 очко, зігравши 34,5 та 32 хвилини відповідно. Ще два баскетболісти пішли з майданчика з дабл-даблами – центровий "Дніпра" Сергій Загреба (14 пунктів, 10 підбирань) і його колега за амплуа Максим Сандул (11+14).

Для "Будівельника" ця невдача стала першою у нинішньому сезоні Суперліги. Актуальний рекорд киян – 27 перемог, 1 поразка. Натомість "Дніпро" здобув 21 перемогу та закріпився на 2-й сходинці першості.

До слова, раніше "Будівельник" знявся з Балканської ліги через фінансові проблеми.

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