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"Будівельник" вперше переміг у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА

Фото: "Гладіатори" вирвали перемогу на останній хвилині (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

"Валідольною" перемогою столичного "Будівельника" завершився матч 3-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти словацького "Левіце" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група J, 3-й тур

"Левіце" – "Будівельник" – 76:77 (20:25, 16:15, 22:21, 18:16)

Попри перевагу в дебюті зустрічі, розвинути свій успіх господарі не змогли. "Гладіатори" швидко оговталися і вже до середини першої чверті вирівняли становище. Згодом кияни вирвалися вперед і за підсумками 10-хвилинки "привезли" словакам п'ять пунктів.

За сценарієм гойдалок промайнула і друга з третьою чверті. "Будівельник" то нарощував свою перевагу (+14 на піку), то ледь повністю її не втрачав (+3 на фініші третьої 10-хвилинки). Нервовим вийшов і останній ігровий відрізок. Український гранд не зміг піти у відрив і вплутався в "перестрілку" з господарями.

"Левіце" відповідав на кожну спробу "гладіаторів" відірватися в рахунку. З півдесятка разів кияни мали 5-6 очок переваги, але 3-разовий чемпіон Словаччини щоразу повертався в боротьбу. Дійшло до того, що за півтори хвилини до сирени господарі опинилися попереду завдяки триочковому після змарнованої атаки "Будівельника".

Однак, вчасний таймаут і влучні штрафні кидки від Берганемескела повернули лідерство "гладіаторам" (77:76). "Левіце" мав 24 секунди на останню атаку, але впоратися з тиском обставин господарі не змогли та не набрали жодного очка.

Виїзна звитяга стала першою для "Будівельника" на другому етапі Кубка Європи ФІБА. Тепер столичний гранд набрав 3 очки та зустрінеться з хайфинським "Хапоелем" (5 пунктів) 25 січня. Лідер – фінський "Карху Баскет" (6 очок).

До слова, раніше "Прометей" здобув виїзну перемогу над "Літкабелісом" у групі Єврокубка.

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