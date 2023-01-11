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"Будивельник" впервые победил во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Фото: "Гладиаторы" вырвали победу на последней минуте (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

"Валидольной" победой столичного "Будивельника" завершился матч 3-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против словацкого "Левице" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, группа J, 3-й тур

"Левице" – "Будивельник" – 76:77 (20:25, 16:15, 22:21, 18:16)

Несмотря на преимущество в дебюте встречи, развить свой успех хозяева не смогли. "Гладиаторы" быстро пришли в себя и уже к середине первой четверти выровняли положение. Впоследствии киевляне вырвались вперед и по итогам 10-минутки "привезли" словакам пять пунктов.

По сценарию качелей пролетели и вторая с третьей четверти. "Будивельник" то наращивал свое преимущество (+14 на пике), то едва полностью его не терял (+3 на финише третьей 10-минутки). Нервным получился и последний игровой отрезок. Украинский гранд не смог уйти в отрыв и ввязался в "перестрелку" с хозяевами.

"Левице" отвечал на каждую попытку "гладиаторов" оторваться в счете. С полдесятка раз киевляне имели 5-6 очков преимущества, но 3-кратный чемпион Словакии каждый раз возвращался в борьбу. Дошло до того, что за полторы минуты до сирены хозяева оказались впереди благодаря трехочковому вышедшему после упущенной атаки "Будивельника".

Однако своевременный тайм-аут и точные штрафные броски от Берганемескела вернули лидерство "гладиаторам" (77:76). "Левице" имел 24 секунды на последнюю атаку, но справиться с давлением обстоятельств хозяева не смогли и не набрали ни одного очка.

Выездная победа стала первой для "Будивельника" на втором этапе Кубка Европы ФИБА. Теперь столичный гранд набрал 3 очка и встретится с хайфинским "Хапоэлем" (5 пунктов) 25 января. Лидер – финский "Карху Баскет" (6 очков).

К слову, ранее "Прометей" одержал выездную победу над "Литкабелисом" в группе Еврокубка.

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