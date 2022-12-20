"Будівельник" вдруге програв у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА

Кубок Європи ФІБА, група J, 2-й тур

"Будівельник" – "Карху Баскет" – 65:72 (21:24, 15:18, 15:13, 14:17)

Лідер Корісліги Фінляндії розпочав активніше та поступово збільшував відрив упродовж стартової чверті. На піку "Карху" вів із +7. Київські "гладіатори" двічі зрівнювали рахунок, та все ж поступилися трьома пунктами.

У другій 10-хвилинці "Будівельник" грав на рівних до середини чверті. У якийсь момент вітчизняний гранд навіть був попереду (32:29), але провалив кінцівку та пішов на велику перерву з 6-очковим відставанням. "Карху" тримав київський клуб на безпечній відстані впродовж третьої чверті, але ривок на старті фінальних десяти хвилин дозволив "Будівельнику" повернутися до гри (55:55).

Однак, команда Валерія Плеханова розвинути локальний успіх не змогла. Гості були сильнішими в останньому відрізку та здобули комфортну перемогу. Не врятувала навіть хороша гра Богдана Близнюка. Оборонець набрав 18 очок за 35 хвилин і став найрезультативнішим на паркеті.

Дві поразки на старті другого групового етапу погіршили шанси "Будівельника" на вихід у чвертьфінал турніру. Наразі "гладіатори" в турнірній таблиці відстають від двох кривдників – "Карху" та "Хапоеля" з Хайфи. Наступний матч кияни зіграють 11 січня проти словацького "Левіце".