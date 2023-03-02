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"Будівельник" вдруге за два дні розгромив "Міленіюм" у Балканській лізі

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Веролі, Четвер 02 березня 2023 22:32
"Будівельник" вдруге за два дні розгромив "Міленіюм" у Балканській лізі Фото: Богдан Близнюк під щитом "Міленіюма" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою київського "Будівельника" завершився черговий матч групового етапу Балканської ліги (БІБЛ) проти "Міленіюма" з Подгоріци.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

БІБЛ, груповий етап, 11-й тур

"Міленіюм" – "Будівельник" – 76:91 (15:23, 19:33, 19:16, 23:19)

"Гладіатори" захопили ініціативу зі стартових хвилин. Кияни впродовж першої чверті поступово нарощували свою перевагу. Якщо в дебюті гандикап "Будівельника" був у межах п'яти очок, то за підсумками десятихвилинки він зріс до восьми пунктів.

Натомість у другій чверті вітчизняний гранд ще більше підняв темп. Підопічні Яніка Маррі до великої перерви зуміли збільшити свій відрив фактично втричі – до 22-х очок. Такий розвиток подій дозволив киянам трохи розслабитися, тож "Міленіюм" зумів покращити статистику.

У третій чверті чорногорський колектив відіграв три пункти, а у фінальній – ще чотири. Та цей невеликий подвиг номінальних господарів не вплинув на підсумковий статус переможеного для "Міленіюма". Щоправда, в порівнянні з вчорашнім двобоєм (69:102) балканці добрали очок.

Найрезультативнішим у складі "Будівельника" став Джонні Берганемескел. Канадський оборонець набрав 19 пунктів, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Завдяки перемозі "гладіатори" піднялися на 2-ге місце в лізі, з якого можна вийти в півфінал плей-офф БІБЛ.

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