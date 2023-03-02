"Будивельник" второй раз за два дня разгромил "Милениюм" в Балканской лиге
Уверенной победой киевского "Будивельника" завершился очередной матч группового этапа Балканской лиги (БИБЛ) против "Милениюма" из Подгорицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
БИБЛ, групповой этап, 11-й тур
"Милениюм" – "Будивельник" – 76:91 (15:23, 19:33, 19:16, 23:19)
"Гладиаторы" захватили инициативу со стартовых минут. Киевляне в течение первой четверти постепенно наращивали свое преимущество. Если в дебюте гандикап "Будивельника" был в пределах пяти очков, то по итогам десятиминутки он вырос до восьми пунктов.
В свою очередь во второй четверти отечественный гранд поднял темп еще больше. Подопечные Яника Марри к большому перерыву сумели увеличить свой отрыв фактически втрое – до 22-х очков. Такое развитие событий позволило киевлянам немного расслабиться, так что "Милениюм" сумел улучшить статистику.
В третьей четверти черногорский коллектив отыграл три пункта, а в финальной – еще четыре. Но этот небольшой подвиг номинальных хозяев не повлиял на итоговый статус проигравшего для "Милениюма". Правда, по сравнению со вчерашним поединком (69:102) балканцы прибавили очков.
Самым результативным в составе "Будивельника" стал Джонни Берганемескел. Канадский защитник набрал 19 пунктов, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Благодаря победе "гладиаторы" поднялись на 2-е место в лиге, с которого можно выйти в полуфинал плей-офф БИБЛ.
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