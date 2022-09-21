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"Будівельник" розгромив "Норрчепінг" і продовжив боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

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Лісабон, Середа 21 вересня 2022 21:45
"Будівельник" розгромив "Норрчепінг" і продовжив боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА Фото: В атаці нестримний Арчі Гудвін (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою київського "Будівельника" завершився матч першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів 2022/23 проти шведського "Норрчепінга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів ФІБА, кваліфікація, 1-й раунд

"Норрчепінг" – "Будівельник" – 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

На стартовому відрізку активнішими виглядали чемпіони Швеції. "Дельфіни" першими набрали очки та впродовж значної частини 10-хвилинки на кілька пунктів випереджали киян. Але кінцівку чверті потужніше провів "Будівельник" і завершив цей період із +5.

А ось зі старту другої чверті інтрига на паркеті почала згасати. Український гранд "намацав" свою гру та за всю 10-хвилинку дозволив "Норрчепінгу" лише 4 (!) рази набрати очки. Натомість засяяв атакувальний оборонець киян Арчі Гудвін, який до великої перерви встиг набрати 11 пунктів і зробити 5 підбирань.

У третій чверті шведи трохи покращили статистику. Проте, "гладіатори" продовжили методично збільшувати свій відрив у рахунку. Якщо на старті 10-хвилинки їхня перевага складала 18 очок, то наприкінці чверті зросла вже до космічних 26-ти пунктів.

На фінальному відрізку двобою диспозиції сторін не змінилися. "Будівельник" ззовні легко спершу збільшив свою перевагу до +30. Далі ж після невеликої паузи організував фінальний акорд (11:4) та встановив на табло остаточні, геть непристойні для суперника цифри.

У наступному раунді кваліфікації "гладіатори" зустрінуться з німецьким "Бамбергом". Поєдинок відбудеться 23 вересня. Переможець протистояння побореться за путівку в основний етап Ліги чемпіонів ФІБА.

До слова, слобожанський "Прометей" відмовився від участі в баскетбольній Суперлізі на прийдешній сезон.

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