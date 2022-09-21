"Будивельник" разгромил "Норрчепинг" и продолжил борьбу в квалификации Лиги чемпионов ФИБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов ФИБА, квалификация, 1-й раунд

"Норрчепинг" – "Будивельник" – 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

На стартовом отрезке активнее выглядели чемпионы Швеции. "Дельфины" первыми набрали очки и в течение значительной части 10-минутки на несколько пунктов опережали киевлян. Но концовку четверти мощнее провел "Будивельник" и завершил этот период с +5.

А вот со старта второй четверти интрига на паркете начала угасать. Украинский гранд "нащупал" свою игру и за всю 10-минутку позволил "Норрчепингу" всего 4 (!) раза набрать очки. Засиял атакующий защитник киевлян Арчи Гудвин, который к большому перерыву успел набрать 11 пунктов и сделать 5 подборов.

В третьей четверти шведы немного улучшили статистику. Однако "гладиаторы" продолжили методически увеличивать свой отрыв в счете. Если на старте 10-минутки их преимущество составляло 18 очков, то в конце четверти выросло уже до космических 26-ти пунктов.

На финальном отрезке поединка диспозиции сторон не изменились. "Будивельник" внешне легко сначала увеличил свое преимущество до +30. Далее после небольшой паузы организовал финальный аккорд (11:4) и установил на табло окончательные, неприличные для соперника цифры.

В следующем раунде квалификации "гладиаторы" встретятся с немецким "Бамбергом". Поединок состоится 23 сентября. Победитель противостояния сразится за путевку в основной этап Лиги чемпионов ФИБА.