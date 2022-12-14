"Будівельник" програв у Хайфі на старті другого групового етапу Кубка Європи ФІБА

Кубок Європи ФІБА, група J, 1-й тур

"Хапоель" Хайфа – "Будівельник" – 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)

У дебюті суперники змінювали один одного в ролі лідера. Першими спробу піти у відрив організували господарі. На піку "Хапоель" випереджав киян на 7 пунктів, але розгубив перевагу до кінця першої чверті. Більше того, "гладіатори" випередили ізраїльтян на два очки.

Друга 10-хвилинка спершу не віщувала проблем "Будівельнику". Український гранд із боями зробив перевагу трохи впевненішою. Щоправда, до середини чверті "Хапоель" відігрався. Рівний рахунок за кількадесят секунд до великої перерви не встояв після влучного триочкового господарів.

А ось у третій чверті "Хапоель" просто зім'яв "гладіаторів". Із шести пунктів переваги на старті ізраїльтяни збільшили гандикап до двох десятків. Трохи оговтався "Будівельник" у фінальній чверті. Та навіть сякий-такий спурт столичної команди лише дозволив гідно програти.

У паралельному матчі квартету фінський "Карху Баскет" розгромив словацький "Левіце" (105:71) на власній арені. Саме представник Суомі стане другим суперником киян. Матч запланований на 20 грудня.