"Будивельник" проиграл в Хайфе на старте второго группового этапа Кубка Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА, группа J, 1-й тур

"Хапоэль" Хайфа – "Будивельник" – 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)

В дебюте соперники сменяли друг друга в роли лидера. Первыми попытку уйти в отрыв организовали хозяева. На пике "Хапоэль" опережал киевлян на 7 пунктов, но потерял преимущество до конца первой четверти. Более того, "гладиаторы" опередили израильтян на два очка.

Вторая 10-минутка сначала не предвещала проблем "Будивельнику". Украинский гранд с боями сделал преимущество более уверенным. Правда, к середине четверти "Хапоэль" отыгрался. Равный счет за несколько десятков секунд до большого перерыва не устоял после точного трехочкового хозяев.

А вот в третьей четверти "Хапоэль" просто смял "гладиаторов". Из шести пунктов преимущества на старте израильтяне увеличили гандикап до двух десятков. Немного пришел в себя "Будивельник" в финальной четверти. Но даже кое-какой спурт столичной команды только позволил достойно проиграть.

В параллельном матче квартета финский "Карху Баскет" разгромил словацкий "Левице" (105:71) на собственной арене. Именно представитель Суоми станет вторым соперником киевлян. Матч запланирован на 20 декабря.