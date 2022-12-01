"Будівельник" пробився у другий раунд Кубка Європи, "Прометей" програв у Єврокубку: відео

Кубок Європи ФІБА, група F, 6-й тур

"Будівельник" – "Гронінген" – 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)

Єврокубок, група A, 6-й тур

"Прометей" – "Ульм" – 105:106 (22:27, 21:26, 28:33, 34:20)

У стартовій чверті двобою у Римі київські "гладіатори" влаштували гойдалки з "Гронінгеном". Лідер матчу постійно змінювався, але після встановлення нічиєї (25:25) нідерландці видали спурт 5:0 і завершили 10-хвилинку переможцем.

Натомість друга чверть завершилася оберненим сценарієм, тож на велику перерву "Будівельник" пішов із мінімальною перевагою. Фактично вирішальним став третій ігровий відрізок. На піку кияни мали відрив +12 пунктів, але сирена зупинила гру на скромних п'яти очках. Проте, рівна гра у фінальній чверті гарантувала перемогу.

Оскільки в паралельному поєдинку "Бріндізі" програв "Калеву", то "Будівельник" пробився у другий раунд Кубка Європи. Там суперниками киян стануть "Хапоель" із Хайфи, фінський "Карху" та словацький "Левіце". Перший матч – 14 грудня на Святій землі.

Натомість "Прометей" драматично поступився у Єврокубку. "Ульм" у німецькому стилі методично збільшував свою перевагу в кожній з трьох перших чвертей – тричі по +5, що дозволило "горобцям" упевнено почуватися перед фінальною 10-хвилинкою.

Та, вочевидь, ці відчуття переросли в самовпевненість. Вітчизняний гранд видав феноменальний відрізок (18:2) і опинився попереду в рахунку. Розпочалася гра нервів, а лідерство переходило з рук у руки. Імпровізана перестрілка завершилася після влучного двоочкового "Ульма"...

Обидві команди залишилися в зоні плей-офф Єврокубка. "Прометей" наразі сьомий і 6 грудня зустрінеться з лідером групи – французьким "Буром" – на виїзді.