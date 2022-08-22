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"Будивельник" присоединился к очередной европейской лиге

Фото: "Будивельник" начал тренировки перед новым сезоном (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Список турниров на предстоящий сезон для столичного "Будивельника" пополнился Балканской лигой (БИБЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

"Гладиаторы" выбрали четвертый турнир на сезон 2022/23. К чемпионату Украины, Лиге чемпионов ФИБА и Европейской Северной баскетбольной лиге добавилась Балканская лига.

Этот турнир стартовал в 2008 году. В прошлом году в БИБЛ приняли участие 13 команд из Израиля, Болгарии, Северной Македонии, Косово и Черногории. Чемпионский титул завоевал "Хапоэль Галиль Элион".

Новый розыгрыш Балканской лиги проведут в обычном формате двух групп по 6 команд. Старт сезона намечен на 11 ноября. В свою очередь "финал четырех" сыграют в конце апреля 2023-го.

Ранее "Будивельник" получил место в Европейской Северной баскетбольной лиге на сезон 2022/23. В данный момент в ENBL заявились 4 польских клуба, 3 эстонских коллектива, 2 латвийских команды, чешский "Брно", литовский "Ювентус", израильский "Ирони" и "Лондон Юнайтед".

Напомним, что украинская сборная проиграла Финляндии последний спарринг перед серией официальных матчей.

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