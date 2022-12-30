UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Будівельник" повернув до команди оборонця збірної України

Фото: Віталій Зотов захищав кольори "Будівельника" в 2014-2017 рр. (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Український плеймейкер Віталій Зотов відновить виступи в складі столичного "Будівельника". Донедавна він грав у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний українець змінив ризький ВЕФ на лави "гладіаторів". Вітчизняний гранд орендував розігруючого оборонця.

Зотов раніше захищав кольори "Будівельника" в 2014-2017 рр. Із киянами він здобув Кубок України та став чемпіоном під керівництвом Володимира Коваля. У складі "гладіаторів" плеймейкер виступатиме під звичним 45-м номером.

Пізніше він виступав за "Миколаїв", "Хімік" і "Дніпро". До Латвії перебрався після зупинки чемпіонату України внаслідок повномасштабної агресії РФ. Середні цифри в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі в сезоні 2022/23 – 5.2 очок, 2 передачі, 2 передачі, 1 перехоплення.

"Будівельник" у нинішньому сезоні змагається на кількох фронтах. Зокрема, у січні Зотов матиме нагоду вдруге дебютувати за киян у Європейській Північній баскетбольній лізі, Кубку Європи ФІБА чи Балканській лізі.

Цьогоріч новачок "гладіаторів" вперше зіграв на Євробаскеті. У складі збірної України він не був основним, але допоміг національній команді вийти до 1/8 фіналу першості. Там "синьо-жовті" програли Польщі (86:94).

До слова, раніше ФБУ опублікувала календар української Суперліги на січень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат УкраиныБаскетбол