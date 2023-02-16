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Баскетбольна збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору до ЧС-2023

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Київ, Четвер 16 лютого 2023 10:28
Баскетбольна збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору до ЧС-2023 Фото: Збірна України після визволення Херсона (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Зі списком баскетболістів на прийдешні поєдинки кваліфікації до чемпіонату світу-2023 визначився тренерський штаб збірної України з Айнарсом Багатскісом на чолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

До ростеру "синьо-жовтих" увійшли 12 виконавців. У табір національної команди прогнозовано не приїдуть заокеанські легіонери – Михайлюк, Лень і Скапінцев.

Лави збірної підсилить центровий іспанської "Мурсії" Артем Пустовий. Вихованець "Хіміка" пропустив листопадові матчі команди після виступу в збірній на Євробаскеті-2022. Українець яскраво проявив себе в Лізі чемпіонів, де в середньому набирає 10.8 очок, робить 3.6 підбирання і віддає 0.5 передач.

Наприкінці лютого збірна України проведе два матчі кваліфікації – проти Італії на виїзді (23 лютого) та домашній поєдинок із Нідерландами в Ризі (26 лютого). "Синьо-жовті" мають теоретичні шанси виходу на Мундіаль – треба перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.

Склад збірної України на матчі кваліфікації до ЧС-2023:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Ілля Сидоров
  • Іссуф Санон
  • Олександр Ковляр
  • Олександр Липовий

форварди

  • Богдан Близнюк
  • Володимир Конєв
  • Андрій Войналович
  • Артем Ковальов
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • Артем Пустовий

Баскетбольна збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору до ЧС-2023

До слова, українець Михайлюк провів яскравий дебютний поєдинок у складі "Шарлотт Горнетс".

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