"Будивельник" неожиданно сменил главного тренера: кто возглавил баскетбольный гранд

Руководство столичного "Будивельника" уволило Валерия Плеханова с должности главного тренера команды и назначило коучем его недавнего ассистента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба .

Яник Марри – новый наставник "гладиаторов". Американский специалист пошел на повышение после работы в штабах Миглиниекса и Плеханова.

Для нового главного тренера "Будивельник" станет первым самостоятельным опытом на профессиональном уровне. Перед приходом в ряды столичного коллектива он занимался развитием игроков в академии FYN Hoops в США и работал помощником менеджера в колледже Юго-Восточного Иллинойса.

С Плехановым во главе "гладиаторы" пробились в плей-офф Кубка Европы ФИБА и Северной европейской баскетбольной лиги. Осенью киевляне не смогли выйти в основной раунд баскетбольной Лиги чемпионов. Резерв команды под руководством Дмитрия Забирченко идет в лидерах Суперлиги.

Марри уже начал работать с "Будивельником". Столичный гранд готовится к матчам Балканской лиги против черногорского "Миллениума". Они намечены на 1 и 2 марта.