Будинок Сікорського в центрі Києва руйнується: хто має його відновити і чому зволікають

Що відомо про будинок

Це приклад київського цегляного стилю кінця XIX - початку XX століття з елементами неоренесансу. Саме тут жив і працював Сікорський - творець перших у світі гелікоптерів, засновник компанії Sikorsky Aircraft, яка досі існує у США. Через дорогу від будинку встановлена мініскульптура в межах проєкту "Шукай", яка нагадує про видатного інженера.

Чому будівлю не відновлюють

Будинок частково зруйнований, не законсервований і не захищений. Власником є Міністерство оборони, яке, за рішенням суду 2021 року, зобов’язали укласти охоронний договір і провести протиаварійні роботи. Проте Міноборони подавало апеляцію, і лише у 2023 році її остаточно відхилили.

Будинок Сікорського досі занепадає (Віталій Носач/РБК-Україна)

Минулого року Міністерство культури погодило передачу будівлі громаді Києва. Однак остаточне рішення залишається за Кабінетом Міністрів, який досі не затвердив передачу.

"Це будинок генія світового рівня. Але він стоїть пусткою, без захисту і в руїні", - каже Кравець.

У разі передачі на баланс міста з’явиться шанс зберегти цінну пам’ятку та створити тут музей Ігоря Сікорського. Але допоки цього не сталося, унікальна будівля продовжує руйнуватись.