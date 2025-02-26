У 2025 році в Києві планується відновити будинки-пам’ятки, які постраждали від обстрілів, - Старостенко
Столична влада навіть в умовах війни продовжує дбати про об’єкти культурної спадщини. Зокрема, на 2025 рік заплановано відновлення пам’яток, що постраждали від російських обстрілів.
Про це заявила заступниця мера Києва Віталія Кличка Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
"Торік була ухвалена міська цільова програма з охорони та збереження культурної спадщини столиці, розрахована на три роки (2025-2027). Пріоритетними є ті об'єкти, що постраждали від ракетних обстрілів, а також ті, що перебувають в аварійному стані. Запланована сума на три роки – понад 1,1 млрд гривень", - розповідає Ганна Старостенко.
Зокрема, за її словами, упродовж 2025 року в рамках цієї програми планують завершити консерваційні та протиаварійні роботи в Київському міському будинку вчителя, який є пам’яткою національного значення і постраждав внаслідок ракетних обстрілів восени 2022 року. Вже вийшло розпорядження про проведення протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт і у будинку Раднаркому на розі вулиць Банкової та Інститутської, який постраждав під час обстрілу 1 січня цього року.
Окрім того, серед пріоритетних об’єктів - Національний музей Богдана і Варвари Ханенків та Київська картинна галерея на Терещенківській, які теж постраждали від обстрілів, повідомляє Старостенко.
"Ми усвідомлюємо, що в умовах війни існують інші критичні потреби, проте збереження пам’яток є не менш важливим завданням, що зараз набуло особливого значення. Адже культурна спадщина – це основа нашої ідентичності, яку ми маємо захищати так само, як і свої території", – каже заступниця голови КМДА.
Загалом на 2025 рік на фінансування галузі культури та охорони культурної спадщини у міському бюджеті передбачено понад 2 мільярди гривень, розповідає Ганна Старостенко. Окрім захисту пам’яток ці кошти планується спрямувати на збереження творчих колективів, забезпечення безбар'єрності культурного простору, облаштування укриттів, а також на психоемоційну реабілітацію за допомогою мистецтва постраждалих від війни містян.
Старостенко також нагадала, що минулого року за ініціативою мера Києва Віталія Кличко було збільшено штрафи за порушення пам'яткоохоронного законодавства в столиці – до 1700 гривень для фізичної особи і до 17 000 грн - для юридичної. Також підготовлено проєкт рішення про збереження будівель та споруд, старших за 100 років.
Подано два законопроєкти (№11 458 та №11 459), які передбачають можливість примусового викупу об'єктів культурної спадщини у власність громади, якщо власник порушує пам'яткоохоронне законодавство, та запроваджують кримінальну відповідальність за доведення пам’яток до руйнації. Обидва законопроєкти ще чекають розгляду в парламенті.
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