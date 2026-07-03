"Будиночок у селі" для переселенців: хто та де першим отримає безкоштовне житло від держави

Фінансування та суворі критерії відбору громад

На реалізацію цієї житлової програми у державному бюджеті на 2026 рік уже закладено 1 мільярд гривень. Наразі громади самостійно аналізують свій житловий фонд та визначають кількість порожніх осель, які вони спроможні викупити за державні кошти.

Водночас критерії участі у проєкті є надзвичайно жорсткими: населені пункти обов'язково повинні мати розвинену інфраструктуру - доступ до робочих місць, шкіл, дитячих садків, медичних закладів та транспортного сполучення.

Через такі високі вимоги більшість претендентів не змогли долучитися до ініціативи на початковому етапі.

"З 25 громад, які подали свої заявки на участь у програмі, первинний відбір пройшли лише 5 громад", - наголосила Шуляк.

Запуск проєкту є критично важливим для регіонів, які прийняли найбільше евакуйованих громадян. Зокрема, у Вінницькій та Хмельницькій областях фіксується значний приріст населення - в окремих громадах кількість ВПО становить 25–30% від загальної кількості жителів, через що місцева мережа надання послуг подекуди вже не впорається з навантаженням.

Умови проживання та категорії отримувачів житла

Програма базується на принципах соціальної оренди, а основні параметри викупу та заселення виглядають так:

Гранична вартість придбання одного приватного будинку не може перевищувати 500 тисяч гривень.

Нерухомість надаватиметься переселенцям безкоштовно. Сім'ї зобов'язані самостійно сплачувати лише за спожиті комунальні послуги.

У пріоритетному порядку житлом забезпечуватимуть людей старшого віку, осіб з інвалідністю, а також родини з дітьми.

Наразі в обраних п'яти громадах уже розпочався активний процес пошуку відповідних житлових об'єктів та формування списків сімей. На першому етапі реалізації проєкту будинки залишатимуться на балансі місцевих органів влади та не передаватимуться у приватну власність переселенців.