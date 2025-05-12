У будинку Стармера сталася пожежа: підрозділ боротьби з тероризмом розслідує причину

За інформацією видання, пожежа в будинку Стармера на півночі Лондона почалася після 1:30 ночі в понеділок. Скотланд-Ярд звернувся до свідків, які перебували в цьому районі в той час, з проханням звернутися до поліції.

Причину пожежі в будинку прем'єра розслідує командування SO15 (підрозділ боротьби з тероризмом) поліції Лондона. Але джерела повідомили The Telegraph, що наразі це стандартна процедура, враховуючи високу посаду власника майна.

Невідомо, як почалася пожежа, але поліція підтвердила, що був пошкоджений вхід до будинку.

"Пошкоджено вхід до будинку, але ніхто не постраждав. Пожежа розслідується, і зони оточення залишаються на місці, поки тривають слідчі дії", - розповів представник Скотланд-Ярду.

На Даунінг-стріт відмовилися коментувати розслідування, яке триває, але зазначили, що "прем'єр-міністр дякує екстреним службам за їхню роботу".

Сусіди про пожежу в будинку прем'єра

Один з сусідів, який побажав залишитися анонімним, розповів The Telegraph, що його розбудив гучний звук близько 2 години ночі.

"Мене розбудив гучний звук в ранкові години. Я подивився у вікно і побачив миготливі вогні та почув сирени поліції. Увесь день працювали криміналісти. Здається, вони серйозно ставляться до цього інциденту", - розповів 58-річний чоловік.

Інший сусід розказав, що "все було дуже спокійно, дуже стримано", на місці пожежі.

Будинок вартістю у 2 мільйони

Стармер і його дружина придбали цей триповерховий, чотирикімнатний будинок у 2004 році за 650 000 фунтів стерлінгів і жили там до виборів минулого липня, коли сім'я переїхала на Даунінг-стріт.

Зараз будинок оцінюється в близько 2 мільйонів фунтів і знаходиться неподалік від будинку сім'ї міністра енергетики Еда Мілібенда та актора Бенедикта Камбербетча.