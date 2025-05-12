В доме Стармера произошел пожар: подразделение по борьбе с терроризмом расследует причину

В понедельник произошел пожар в доме премьера Великобритании Кира Стармера. Причина возгорания пока неизвестна, но в полиции подтверждают, что никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По информации издания, пожар в доме Стармера на севере Лондона начался после 1:30 ночи в понедельник. Скотланд-Ярд обратился к свидетелям, которые находились в этом районе в то время, с просьбой обратиться в полицию.
Причину пожара в доме премьера расследует командование SO15 (подразделение по борьбе с терроризмом) полиции Лондона. Но источники сообщили The Telegraph, что сейчас это стандартная процедура, учитывая высокую должность владельца имущества.
Неизвестно, как начался пожар, но полиция подтвердила, что был поврежден вход в дом.
"Поврежден вход в дом, но никто не пострадал. Пожар расследуется, и зоны оцепления остаются на месте, пока продолжаются следственные действия", - рассказал представитель Скотланд-Ярда.
На Даунинг-стрит отказались комментировать продолжающееся расследование, но отметили, что "премьер-министр благодарит экстренные службы за их работу".
Один из соседей, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Telegraph, что его разбудил громкий звук около 2 часов ночи.
"Меня разбудил громкий звук в утренние часы. Я посмотрел в окно и увидел мигающие огни и услышал сирены полиции. Весь день работали криминалисты. Кажется, они серьезно относятся к этому инциденту", - рассказал 58-летний мужчина.
Другой сосед рассказал, что "все было очень спокойно, очень сдержанно", на месте пожара.
Стармер и его жена приобрели этот трехэтажный, четырехкомнатный дом в 2004 году за 650 000 фунтов стерлингов и жили там до выборов прошлого июля, когда семья переехала на Даунинг-стрит.
Сейчас дом оценивается в около 2 миллионов фунтов и находится неподалеку от дома семьи министра энергетики Эда Милибенда и актера Бенедикта Камбербэтча.
Напомним, в конце мая прошлого года тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак распустил парламент и назначил на 4 июля досрочные выборы.
По результатам голосования, большинство мест в Палате общин впервые за 14 лет получила Лейбористская партия. Новым премьером страны стал лидер этой политсилы - 61-летний лидер Кир Стармер.
Больше о Кире Стармере можете прочитать в материале РБК-Украина.
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