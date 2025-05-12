В доме Стармера произошел пожар: подразделение по борьбе с терроризмом расследует причину

По информации издания, пожар в доме Стармера на севере Лондона начался после 1:30 ночи в понедельник. Скотланд-Ярд обратился к свидетелям, которые находились в этом районе в то время, с просьбой обратиться в полицию.

Причину пожара в доме премьера расследует командование SO15 (подразделение по борьбе с терроризмом) полиции Лондона. Но источники сообщили The Telegraph, что сейчас это стандартная процедура, учитывая высокую должность владельца имущества.

Неизвестно, как начался пожар, но полиция подтвердила, что был поврежден вход в дом.

"Поврежден вход в дом, но никто не пострадал. Пожар расследуется, и зоны оцепления остаются на месте, пока продолжаются следственные действия", - рассказал представитель Скотланд-Ярда.

На Даунинг-стрит отказались комментировать продолжающееся расследование, но отметили, что "премьер-министр благодарит экстренные службы за их работу".

Соседи о пожаре в доме премьера

Один из соседей, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Telegraph, что его разбудил громкий звук около 2 часов ночи.

"Меня разбудил громкий звук в утренние часы. Я посмотрел в окно и увидел мигающие огни и услышал сирены полиции. Весь день работали криминалисты. Кажется, они серьезно относятся к этому инциденту", - рассказал 58-летний мужчина.

Другой сосед рассказал, что "все было очень спокойно, очень сдержанно", на месте пожара.

Дом стоимостью в 2 миллиона

Стармер и его жена приобрели этот трехэтажный, четырехкомнатный дом в 2004 году за 650 000 фунтов стерлингов и жили там до выборов прошлого июля, когда семья переехала на Даунинг-стрит.

Сейчас дом оценивается в около 2 миллионов фунтов и находится неподалеку от дома семьи министра энергетики Эда Милибенда и актера Бенедикта Камбербэтча.