Будинку, де народився Гітлер, нарешті знайшли гідне застосування

Будівля була колишнім готелем, який звели ще у XVII столітті. Саме тут у квітні 1889 року з'явився на світ майбутній нацистський диктатор, хоча він пробув тут недовго.

Родина Гітлера залишила дім на вулиці Зальцбургер-Ворштадт, 15 за кілька тижнів після пологів. Коли хлопчику виповнилося три роки, сім'я назавжди поїхала з міста. Гітлер повернувся сюди лише на мить у 1938 році під час анексії Австрії.

Десятиліття оренди та конфіскація

Довгий час Міністерство внутрішніх справ Австрії орендувало нерухомість у місцевої жительки. Орендна плата була дуже щедрою, адже в такий спосіб уряд намагався не допустити створення там місця культу для ультраправих туристів.

До 2011 року приміщення займала благодійна організація для людей з особливими потребами. Власниця не дозволяла робити ремонт і відмовлялася продавати будинок державі. Кілька років споруда стояла порожньою.

Все змінилося у 2016 році, коли парламент ухвалив спеціальний закон. Документ дозволив примусово вилучити будинок у власниці. Жінці виплатили компенсацію у розмірі 812 000 євро, але вона безрезультатно намагалася судитися через "замалу суму".

Реконструкція замість знесення

Спочатку будівлю хотіли знести та збудувати на цьому місці новий об'єкт. Ця ідея викликала хвилю обурення експертів, які заявили, що знищення стін означатиме заперечення нацистського минулого країни.

Влада змінила стратегію, й у 2019 році оголосили про створення поліцейської дільниці. Для цього провели загальноєвропейський архітектурний конкурс. Будинок повністю оновили, і навіть фасад змінили до невпізнаваності.

Роботи коштували дорого. На реконструкцію витратили мільйони євро. Тепер споруда виглядає як звичайний сучасний офіс.

Правоохоронці вже заїхали в кабінети. Присутність поліції має стати надійним бар’єром для радикалів.