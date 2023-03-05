У будинках українців зростає кількість пожеж: рятувальники дали важливу пораду

З початку року у будинках українців сталося вже кілька тисяч пожеж. Рятувальники рекомендують усім громадянам придбати вогнегасник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

За інформацією ДСНС, з початку 2023 року у житлових приміщеннях було зафіксовано 4683 пожежі. Їх причиною є неправильне використання газових пальників, пічного опалення, генераторів та свічок.

"Щоб убезпечити своє життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома. Вибирайте, враховуючи площу приміщення та будівельних матеріалів у вашому будинку. Бажано порадитися з фахівцями перед покупкою", - зазначають рятувальники.

У ДСНС також дали низку порад на випадок купівлі вогнегасника: