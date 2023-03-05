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У будинках українців зростає кількість пожеж: рятувальники дали важливу пораду

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Україна, Неділя 05 березня 2023 22:38
У будинках українців зростає кількість пожеж: рятувальники дали важливу пораду Фото: рятувальники дали важливу пораду українцям на тлі зростання кількості пожеж у будинках (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

З початку року у будинках українців сталося вже кілька тисяч пожеж. Рятувальники рекомендують усім громадянам придбати вогнегасник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією ДСНС, з початку 2023 року у житлових приміщеннях було зафіксовано 4683 пожежі. Їх причиною є неправильне використання газових пальників, пічного опалення, генераторів та свічок.

"Щоб убезпечити своє життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома. Вибирайте, враховуючи площу приміщення та будівельних матеріалів у вашому будинку. Бажано порадитися з фахівцями перед покупкою", - зазначають рятувальники.

У ДСНС також дали низку порад на випадок купівлі вогнегасника:

  • Для будинку слід розглядати вогнегасники, вага яких не перевищує 5 кілограм.
  • Зберігати необхідно в недоступних для дітей місцях і якнайдалі від прямих сонячних променів та джерел нагрівання.
  • Інструкцію з експлуатації треба вивчити заздалегідь, щоб не розгубитися в екстреній ситуації.
  • За терміном придатності вогнегасника необхідно стежити та оновлювати його своєчасно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві 2 березня сталася пожежа. У мережі писали про масштабне загоряння на проспекті Степана Бандери.

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