У будинках українців зростає кількість пожеж: рятувальники дали важливу пораду
З початку року у будинках українців сталося вже кілька тисяч пожеж. Рятувальники рекомендують усім громадянам придбати вогнегасник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
За інформацією ДСНС, з початку 2023 року у житлових приміщеннях було зафіксовано 4683 пожежі. Їх причиною є неправильне використання газових пальників, пічного опалення, генераторів та свічок.
"Щоб убезпечити своє життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома. Вибирайте, враховуючи площу приміщення та будівельних матеріалів у вашому будинку. Бажано порадитися з фахівцями перед покупкою", - зазначають рятувальники.
У ДСНС також дали низку порад на випадок купівлі вогнегасника:
- Для будинку слід розглядати вогнегасники, вага яких не перевищує 5 кілограм.
- Зберігати необхідно в недоступних для дітей місцях і якнайдалі від прямих сонячних променів та джерел нагрівання.
- Інструкцію з експлуатації треба вивчити заздалегідь, щоб не розгубитися в екстреній ситуації.
- За терміном придатності вогнегасника необхідно стежити та оновлювати його своєчасно.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві 2 березня сталася пожежа. У мережі писали про масштабне загоряння на проспекті Степана Бандери.
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