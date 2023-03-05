ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В домах украинцев растет количество пожаров: спасатели дали важный совет

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 22:38
В домах украинцев растет количество пожаров: спасатели дали важный совет Фото: спасатели дали важный совет украинцам на фоне роста количества пожаров в домах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

С начала года в домах украинцев произошло уже несколько тысяч пожаров. Спасатели рекомендуют всем гражданам приобрести огнетушитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ГСЧС, с начала 2023 года в жилых помещениях было зафиксировано 4683 пожара. Их причиной являются неправильное использование газовых горелок, печного отопления, генераторов и свечек.

"Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома. Выбирайте, учитывая площадь помещения и строительных материалов в вашем доме. Желательно посоветоваться со специалистами перед покупкой", - отмечают спасатели.

В ГСЧС также дали ряд советов на случай покупки огнетушителя:

  • Для дома следует рассматривать огнетушители, вес которых составляет меньше 5 килограмм.
  • Хранить необходимо в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагревания.
  • Инструкцию по эксплуатации надо выучить заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.
  • За сроком годности огнетушителя необходимо следить и обновлять его своевременно.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 2 марта произошел пожар. В сети писали о масштабном возгорании на проспекте Степана Бандеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Пожар
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным