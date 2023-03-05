В домах украинцев растет количество пожаров: спасатели дали важный совет

С начала года в домах украинцев произошло уже несколько тысяч пожаров. Спасатели рекомендуют всем гражданам приобрести огнетушитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

По информации ГСЧС, с начала 2023 года в жилых помещениях было зафиксировано 4683 пожара. Их причиной являются неправильное использование газовых горелок, печного отопления, генераторов и свечек.

"Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома. Выбирайте, учитывая площадь помещения и строительных материалов в вашем доме. Желательно посоветоваться со специалистами перед покупкой", - отмечают спасатели.

В ГСЧС также дали ряд советов на случай покупки огнетушителя: