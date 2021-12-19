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Будет засыпать снегом днем и ночью: прогноз погоды в Украине на завтра

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 20 декабря, почти на всей территории Украины ожидаются снегопады. Обойдут осадки только Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Сильные снегопады ожидаются преимущественно на западе Украины. На севере будет идти небольшой снег. А вот в центральных, восточных и большинстве южных областях прогнозируют снег с дождем.

Температура воздуха по Украине днем будет колебаться от +1 до -2 градусов. На Закарпатье, юге и юго-востоке днем до +4. Ночью во всех областях, кроме Одесской, от 0 до -4.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра также будет снежить. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза. Также ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду.

Напомним, синоптики предупредили о резком похолодании до -18 градусов.

Кроме того, ночью и завтра утром на дорогах ожидается гололедица.

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ГидрометцентрПогода в Украине