Когда будет визит Зеленского в США: в МИД рассказали все подробности

В МИД Украины рассказали о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что был предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных дней.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".
Кулеба отметил, что дата пока неизвестна.
"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - отметил он.
Глава МИД Украины отметил, что главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ.
"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - отметил Кулеба.
По слова министра, расширение нормандского формата - это извечная тема.
"Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - заявил он.