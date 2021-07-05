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Коли буде візит Зеленського в США: у МЗС розповіли всі деталі

Автор: Анастасія Рокитна

У МЗС України розповіли про підготовку візиту президента Володимира Зеленського до США. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що було запропоновано кінець липня, але українська сторона так і не отримала конкретних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".

Дата зустрічі

Кулеба зазначив, що дата поки невідома.

"Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів", - зазначив він.

Теми зустрічі

Голова МЗС України зазначив, що головним буде питання безпеки. Також розглянуть питання американських інвестицій в Україну, реформ.

"Окрім зустрічі з адміністрацією, буде багато інших заходів: будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена", - зазначив Кулеба.

Залучення США до Нормандії

За слова міністра, розширення нормандського формату - це одвічна тема.

"Безумовно ми будемо говорити про те, якою може бути оптимальна роль США у процесі припинення російської агресії і деокупації українських територій", - заявив він.

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