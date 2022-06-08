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Будет ли в Украине дефицит продуктов: чего ждать летом

Фото: дефицит фруктов и овощей ожидается из-за оккупации юга Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине не ожидается дефицита продуктов, поскольку внутреннее производство значительно превышает потребление. Однако оккупация юга Украины и склонность населения делать запасы может привести к определенным проблемам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Украина - большая аграрная страна, которая не только кормит себя, но и обеспечивает ключевыми продуктами питания большую долю населения нашей планеты. Поэтому глобально говорить о дефиците продуктов питания оснований нет", - сказала она.

В то же время она отметила, что есть определенные исключения. Во-первых, они вызваны временной ограниченностью доступа к территориям Украины, специализирующихся на выращивании определенных культур. В частности, оккупированные Херсонская и часть Запорожской областей специализируются на промышленном выращивании черешни, перцев, лука, баклажанов, дынь и арбузов.

Кроме того, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса со стороны населения, что связано с желанием сделать запасы продовольствия во время военного положения (гречка).

"Однако нехватка этих продуктов может быть перекрыта с помощью импортных поставок нашими партнерами и поступлением урожая нового года на других территориях Украины", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, высокие цены на ранние овощи держатся из-за того, что не поступает продукция из оккупированных областей юга Украины. Они могут подешеветь лишь через месяц.

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Цены на продукты