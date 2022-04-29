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Что будет с ценой на газ и коммуналкой во время войны: позиция Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 апреля рассказал, что цени на газ для населения останутся без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, отмечается, что стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей для государства.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал Шмыгаль.

Также Правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность осуществлять ремонты и платить заработные платы работникам", - добавил премьер-министр.

Ранее в Минэнерго рассказали, что повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения сейчас не обсуждается.

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Кабинет Министров УкраиныЦена на газ