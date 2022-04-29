Що буде з ціною на газ та комуналкою під час війни: позиція Кабміну

Зокрема, зазначається, що стабільна робота енергетичного сектору залишається пріоритетним завданням для держави.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав Шмигаль.

Також Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", - додав прем’єр-міністр.