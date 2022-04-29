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Що буде з ціною на газ та комуналкою під час війни: позиція Кабміну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня розповів, що ціни на газ для населення залишаться без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, зазначається, що стабільна робота енергетичного сектору залишається пріоритетним завданням для держави.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав Шмигаль.

Також Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", - додав прем’єр-міністр.

Раніше у Міненерго розповіли, що підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення зараз не обговорюється.

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