Что будет с ценой на газ при годовом тарифе. Ответы на главные вопросы

В Украине с 1 мая 2021 года все поставщики газа обязаны предлагать цену, которая будет действовать в течение года. При желании бытовые потребители смогут переходить на месячные тарифы или менять поставщика.
О том, как будет работать механизм, в материале РБК-Украина.
С 1 мая всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт на эту услугу нужно только при переходе к другому поставщику. Независимо от того, когда вы подключились к этому предложению, цена будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Нет. Платим, как и раньше, каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Только теперь цена фиксированная, так что можно спланировать свои траты. Особенно актуально для тех, кто отапливает жилье газом.
Каждый поставщик опубликует годовую цену до 25 апреля. Она будет отличаться в зависимости от наценки газопоставляющей компании. Официально свои тарифы пока никто не опубликовал. Но, по данным РБК-Украина, она может вырасти в среднем до 7,99 грн за кубометр. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними - максимум 1,79 грн за кубометр.
Да, но только вниз. Регулятор запретил поставщикам повышать цены на годовые контракты в период их действия.
Менять поставщика. С 1 августа 2020 года это может сделать любой бытовой потребитель. Достаточно только заключить договор с новым поставщиком. Сейчас компании борются за новых клиентов, так что зачастую все можно быстро сделать онлайн или по телефону. С вашим старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.
Как и раньше. Для получателей субсидий и льгот ничего не меняется. Субсидию все так же выдают "живыми деньгами", но нужно не забыть заплатить за газ до 25 числа, иначе выплат могут лишить. Переход к новому поставщику тоже не проблема. Он сам обменяется необходимой информацией с органом соцзащиты. Ходить никуда не нужно, в Украине карантин.
Да. Выберите любой подходящий вам тариф и сообщите об этом поставщику. Зачастую нужно просто подтвердить свое согласие на новые условия через личный кабинет потребителя, вебсайт поставщика, колл-центр, мобильное приложение или другим способом, который предложит поставщик.
Поставщики будут предлагать, кроме годового тарифного плана, и другие продукты на свое усмотрение: месячный, квартальный, на отопительный сезон, с предоплатой и так далее.
Важно помнить, что в Украине действует свободный рынок, так что цены на газ постоянно меняются. К примеру, в июле месячная цена может быть очень выгодной, а в январе наоборот. Но если вы один раз отказались от годового продукта, поставщик имеет право не возвращать вас на этот тариф.
Нет. Все годовые контракты, заключенные до 1 мая 2021 года, остаются в силе до окончания срока их действия. Потом вас переведут на новую цену.
Вас подключат к поставщику последней надежды (ППН). Сейчас это ГК "Нафтогаз Украины". Но такая опция действует только 60 дней. За это время нужно найти себе нового поставщика и заключить с ним газовый контракт.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.