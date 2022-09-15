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Что будет с ценами в Украине в следующем году: прогноз Кабмина

Фото: цены в Украине в 2023 году вырастут на 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов. В итоге цены в Украине вырастут на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 (№8000).

Как отмечается в документе, с одной стороны, введение моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, снижение мировых цен энергоносители, подавленный потребительский спрос будут сдерживать динамику потребительских цен.

С другой стороны, существенное влияние на динамику цен будут иметь факторы предложения и расходные факторы - уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции, усложнение логистических путей, лаговое влияние от роста цен производителей. Постепенное восстановление экспорта также будет осуществлять давление на рост цен на торгуемые товары в сторону паритета с мировыми ценами, прогнозируют в правительстве.

"По итогу в 2023 году ожидается, что потребительская инфляция будет оставаться высокой, хотя ее рост незначительно замедлится - до 30% в измерении декабрь к декабрю предыдущего года", - говорится в документе.

Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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