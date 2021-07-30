Что будет с ценами в Украине до конца года: прогноз НБУ

Прогноз ухудшен

НБУ в июле повысил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8,0% до 9,6%. Это связано с ускорением роста мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также усилением фундаментального давления на фоне сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных издержек предприятий, в том числе на оплату труда.

Согласно прогнозу НБУ, в конце года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители. Ужесточение монетарной политики НБУ также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление. Сдерживать инфляцию и неполную загрузку производственных мощностей будет и постепенная фискальная консолидация. Бюджетная декларация предусматривает умеренное повышение минимальной заработной платы, которое не будет создавать значительного давления на цены. Будет снижаться и импортируемая инфляция на фоне относительной стабильности на валютном рынке и угасании мировой инфляции.

"Во втором полугодии 2022 года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в целевом диапазоне", - говорится в обзоре.

Базовая инфляция

Базовая инфляция во втором полугодии 2021 года ускорится до 7-8% из-за вторичных эффектов от подорожания продовольствия, а также вследствие восстановления экономической активности. Рост заработных плат будет усиливать потребительский спрос, но и увеличит производственные затраты. Бизнес будет компенсировать это повышением цен, особенно в сфере предоставления услуг.

Усиленное давление в ближайшее время будет создавать импортируемая инфляция. Резкое восстановление мирового спроса повлекло дефицит отдельной продукции, например полупроводников, что является составляющей многих товаров конечного потребления. Это усилило всплеск мировой инфляции. Ожидается, что этот шок будет краткосрочным и иссякнет в первом полугодии 2022 года.

Базовая инфляция характеризует изменение цен продовольственных товаров с высокой степенью обработки, непродовольственных товаров за исключением топлива, а также услуг, цены на которые не регулируются административно.

Продовольственная инфляция

Из-за подорожания продовольствия в мире инфляция сырых продуктов в Украине ускорится в 2021 году. На это повлияет и увеличение производственных расходов вследствие повышения заработных плат, подорожания кормов для животноводства и энергоносителей.

В дальнейшем давление на цены продовольствия ослабится. Этому будут способствовать увеличение урожаев, и, соответственно, предложения продовольствия на внутреннем рынке, а также коррекция мировых цен. В 2022-2023 годах прогнозируется замедление продовольственной инфляции ниже 4%.

Регулируемые цены

Административная инфляция во всем прогнозном периоде будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ (8-14% в год). В 2021 году она ускорится прежде всего из-за роста цен на электроэнергию и природный газ, а также зависящие от него услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Как и ожидалось, продолжится запланировано в Налоговом кодексе повышение ставок акцизов на табачную продукцию, что приведет к ее удорожанию на 16-17% в год.

Цены на топливо

В текущем году топливо подорожает на 20% из-за подорожания нефти. Это существенно повлияет на общую инфляцию, поскольку скажется на себестоимости других потребительских товаров, в частности из-за транспортных затрат. В 2022-2023 годах ожидаемая коррекция мировых цен на нефть в условиях умеренной волатильности обменного курса приведет к замедлению темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5%.