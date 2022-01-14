Что будет с ценами в Украине: экономист назвал риски на 2022 год

"Высокая инфляция обесценивает сбережения населения, демотивирует эти сбережения держать и накапливать, а значит, лишает экономику инвестиционного ресурса", - сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

На конец года, как пояснил Ваврищук, сославшись на прогноз ICU, потребительская инфляция в Украине не вернется в целевой диапазон НБУ в 5% (+/- 1%), составив 7,2%.

Высокие цены энергоносителей производители непременно будут вынуждены со временем переложить на конечного потребителя, уверен Ваврищук.

Тогда как рост цен на продукты питания, по мнению экономиста, к концу года может существенно замедлиться, поскольку продовольственная инфляция в мире начала идти на спад.