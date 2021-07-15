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Что будет с ценами в Украине в ближайший год: прогноз бизнеса

Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,2%. Инфляционные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2021 года.

По данным опроса, 54,2% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Отметим, в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидали роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года в среднем выросли на 6,4%. За последний год инфляция составила 9,5%.

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ценыинфляцияНациональный банк Украины