Что будет с ценами на продукты в Украине до конца года: прогноз экспертов

Динамика цен на продукты в Украине до конца 2021 года зависит от будущего урожая. Цены на базовые продукты могут снизиться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары ".

Как отметил глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, уже есть ожидания, что сбор зерновых и подсолнечника в Украине в этом году должен быть на высоком уровне. "Соответственно, это должно помочь удержать цены на хлебобулочные изделия и подсолнечное масло на сегодняшних отметках или даже привести к определенному снижению цены в пределах 10%", - сказал он.

То, что в последнее время рост цен достиг уровня, когда стал заметным широкому кругу потребителей, по мнению аналитика ИК Concorde Capital Евгении Ахтырко, может привести к замедлению роста спроса. Иными словами, высокие цены начнут отпугивать покупателей, что и сдержит их дальнейший рост.

Вдобавок в ближайшее время на ценах на продукты могут отразиться сугубо летние сезонные факторы, когда из-за роста предложения стоимость товаров снижается. "Однако бывали и годы, когда дефляция в летние месяцы отсутствовала. Такой сценарий возможен и в этом году. Тем более что правительство имеет планы воспользоваться летней дефляцией для повышения коммунальных тарифов. Это может нивелировать эффект снижения цен на продукты питания", - рассуждает аналитик Concorde Capital.

Нынешнее ускорение инфляции носит временный характер и уже в первом полугодии цены вернутся в целевой коридор НБУ 5% ± 1 п.п., считает руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. Это, как полагает экономист, произойдет благодаря высокому урожаю зерновых, масличных и других культур, а также снижению мировых цен.

Высокие цены на внешних рынках - это, с одной стороны, причина для снижения спроса, но с другой - повод увеличить производство. И этот момент, говорит Николайчук, FAO учитывает в своих прогнозах по расширению площадей под сельскохозяйственные культуры, в частности, под зерновые. "Именно поэтому во второй половине года можно ожидать постепенное снижение цен как из-за факторов со стороны спроса, так и из-за предложения", - полагает он.

Кроме того, по словам экономиста, в Украине ожидается определенный эффект от ужесточения монетарной политики НБУ, которая позволит вернуть инфляцию к целевому диапазону следующего года. В частности, повышение учетной ставки в этом году с 6% до 7,5% сказывается на укреплении гривны.