Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы: прогноз Минагрополитики

В Украине приближается сезон сбора урожая, поэтому предпосылок для роста цен нет. Кроме того, летом обычно дешевеет молочная продукция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которого цитирует пресс-служба министерства .

"Что касается цен на с/х продукцию, то есть элемент сезонности. Если мы говорим о группе садоводства - овощи, плоды, ягоды, - то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается сбор урожая. Как минимум до конца октября предпосылок для роста цен нет", - сказал он.

Как отметил Высоцкий, аналогично в этот период также увеличиваются надои коров и несколько дешевеет молочная продукция.

"Поэтому, если не будет макровызовов, как, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену, чисто с точки зрения аграрного цикла, предпосылок для повышения цен сейчас нет", - спрогнозировал замминистра.