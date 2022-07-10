UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы

Фото: цены на овощи упадут в ближайшее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на овощи в Украине будут снижаться по мере поступления нового урожая. Из-за избытка зерна цены на мясо останутся стабильными или будут падать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Овощи

Как отметила аналитик, овощи это сезонный продукт, цена на которые обычно уменьшается по мере поступления нового урожая. "Поэтому в течение июля стоит ожидать снижения цен на все виды овощей, особенно по мере поступления овощей открытого грунта. И даже инфляционные процессы, происходящие в стране из-за войны, не смогут сдержать это снижение", - считает она.

Молоко

Цены на молочные продукты в июне были более или менее стабильными и ближайшие пару недель останутся неизменными. Хотя в мире наблюдается рост цен на молоко за счет повышения цен на корма и энергоресурсы, в Украине низкие цены на зерновые культуры за избыточной их предложение сдерживают рост себестоимости производства молока, считает Литвин.

Мясо

Как отметила эксперт, пожалуй, наиболее интересные изменения цен будут наблюдаться в мясном направлении. "Если говорить о говядине, то мясоперерабатывающие комплексы ее почти не покупают, потому что сейчас на рынке есть ее перенасыщение. Говядина является более экспортоориентированным продуктом, который почти не торгуется за рубежом из-за блокировки портов. Поэтому, можно сказать, что цена на говядину в ближайшее время не изменится, но и возможно "просядет" на 2-3%", - считает Литвин.

Касательно свинины ситуация сложнее, подчеркнула аналитик. Промышленное предложение сократилось из-за ухода с рынка производителей восточного и южного региона. Это в свою очередь подтолкнуло вверх цены. "В ближайшее время цены не будут стремительно расти, из-за того что в июне было импортировано 9 тыс. т свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021 года. Это увеличит внутреннее предложение и не даст расти ценам", - сказала она.

С курятиной цены стабильные и в ближайшее время меняться не будут. "Все-таки низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен и на мясную группу", - прогнозирует аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, цены на овощи в Украине июне 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли почти в два раза - на 88,8%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты