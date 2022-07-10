Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы

Цены на овощи в Украине будут снижаться по мере поступления нового урожая. Из-за избытка зерна цены на мясо останутся стабильными или будут падать.

Овощи

Как отметила аналитик, овощи это сезонный продукт, цена на которые обычно уменьшается по мере поступления нового урожая. "Поэтому в течение июля стоит ожидать снижения цен на все виды овощей, особенно по мере поступления овощей открытого грунта. И даже инфляционные процессы, происходящие в стране из-за войны, не смогут сдержать это снижение", - считает она.

Молоко

Цены на молочные продукты в июне были более или менее стабильными и ближайшие пару недель останутся неизменными. Хотя в мире наблюдается рост цен на молоко за счет повышения цен на корма и энергоресурсы, в Украине низкие цены на зерновые культуры за избыточной их предложение сдерживают рост себестоимости производства молока, считает Литвин.

Мясо

Как отметила эксперт, пожалуй, наиболее интересные изменения цен будут наблюдаться в мясном направлении. "Если говорить о говядине, то мясоперерабатывающие комплексы ее почти не покупают, потому что сейчас на рынке есть ее перенасыщение. Говядина является более экспортоориентированным продуктом, который почти не торгуется за рубежом из-за блокировки портов. Поэтому, можно сказать, что цена на говядину в ближайшее время не изменится, но и возможно "просядет" на 2-3%", - считает Литвин.

Касательно свинины ситуация сложнее, подчеркнула аналитик. Промышленное предложение сократилось из-за ухода с рынка производителей восточного и южного региона. Это в свою очередь подтолкнуло вверх цены. "В ближайшее время цены не будут стремительно расти, из-за того что в июне было импортировано 9 тыс. т свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021 года. Это увеличит внутреннее предложение и не даст расти ценам", - сказала она.

С курятиной цены стабильные и в ближайшее время меняться не будут. "Все-таки низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен и на мясную группу", - прогнозирует аналитик УКАБ.