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Що буде з цінами на нафту в разі ембарго проти Росії: прогноз Bank of America

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Вашингтон, П'ятниця 27 травня 2022 15:48
Що буде з цінами на нафту в разі ембарго проти Росії: прогноз Bank of America Фото: ціни на нафту зростуть до 150 доларів у разі ембарго проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту марки Brent можуть піднятися вище 150 доларів за барель. Це відбудеться у разі різкого скорочення експорту російської нафти, прогнозує Bank of America (BofA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки зараз ми бачимо нашу мету в 120 доларів за барель Brent, ми вважаємо, що різке скорочення експорту російської нафти може... підштовхнути Brent значно вище 150 доларів за барель", - йдеться в аналітичній записці банку.

Ціни на нафту зросли після вторгнення Росії в Україну, і зараз знаходяться трохи нижче рівня 120 доларів за барель. Європейська комісія запропонувала ввести нафтове ембарго щодо Росії, хоча переговори поки не призвели до прориву, оскільки Угорщина наклала вето на цей крок.

BofA прогнозує середні ціни на нафту марки Brent на рівні 104,48 доларів за барель у 2022 році і 100 доларів за барель в 2023 році.

Аналітики не прогнозують відновлення попиту на нафту до рівнів, що існували до пандемії COVID-19, у 2022 році, оскільки проблеми з поставками зберігаються.

"Підвищення цін на нафту на 30 доларів за барель в цьому році, викликане пропозицією, скоротило попит на 1,5 млн барелів на добу, запобігши відновлення до рівнів, що існували до пандемії COVID-19", - заявили аналітики банку.

Вони також заявили, що в наступному році попит на нафту може наблизитися до докризового рівня, якщо видобуток нафти в Росії буде підтримуватися на рівні близько 10 млн барелів на добу, а поставки ОПЕК+ збільшаться.

Ціни на нафту продемонстрували зростання в п'ятницю, 27 травня, чому сприяла перспектива жорсткого ринку через зростання споживання бензину в США влітку і можливість заборони ЄС на російську нафту.

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