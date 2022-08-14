Что будет с ценами на бензин и дизель после возвращения акциза: ответ эксперта

По его словам, ставка акциза в 100 евро за 1000 литров незначительна, поэтому после принятия закона цены на АЗС не изменятся.

"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют - это 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", - отметил Куюн.

Он также подчеркнул, что в июле вообще было снижение цен на топливо примерно на 170 евро за 1000 литров, и украинские импортеры продолжают закупать относительно дешевые нефтепродукты.

"Более того, благодаря этому цены на АЗС еще имеют потенциал для снижения. Просто из-за акциза этот потенциал будет незначительным, то есть сократится не на 170 евро, а на 70", - добавил эксперт.