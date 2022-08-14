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Что будет с ценами на бензин и дизель после возвращения акциза: ответ эксперта

Фото: цены на бензин и дизель не вырастут после возвращения акциза (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Верховной раде появился законопроект, которым предлагается вернуть акциз на импортный бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Но цены на заправках от этого не вырастут.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, ставка акциза в 100 евро за 1000 литров незначительна, поэтому после принятия закона цены на АЗС не изменятся.

"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют - это 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", - отметил Куюн.

Он также подчеркнул, что в июле вообще было снижение цен на топливо примерно на 170 евро за 1000 литров, и украинские импортеры продолжают закупать относительно дешевые нефтепродукты.

"Более того, благодаря этому цены на АЗС еще имеют потенциал для снижения. Просто из-за акциза этот потенциал будет незначительным, то есть сократится не на 170 евро, а на 70", - добавил эксперт.

Напомним, правительственный законопроект предлагает установить акциз в 100 евро за 1000 литров на бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан и изобутан. НДС останется без изменений - 7%.

В марте Кабмин инициировал отмену акциза, чтобы стабилизировать цены на топливо, поскольку в результате российской агрессии Украина вынуждена почти весь объем импортировать из стран Европы.

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